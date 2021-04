Comunali: Letta, 'primarie metodo giusto, centrodestra decide candidati a Roma' (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Io sono sempre stato convinto che le primarie siano ottimo modo per poi vincere le elezioni successive, sono fondamentali se sono gestite bene e se sono considerate dai candidati per presentare idee e non per farsi una guerra, e per rendere nostri militanti protagonisti". Lo dice Enrico Letta a radio Immagina. "Credo sia un metodo molto positivo. D'altronde guardate il centrodestra. Finché Salvini e Meloni non si spartiranno le candidature non ci saranno dei candidati di centrodestra. Noi non siamo così. Le candidature non si decidono a Roma". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021), 26 apr. (Adnkronos) - "Io sono sempre stato convinto che lesiano ottimo modo per poi vincere le elezioni successive, sono fondamentali se sono gestite bene e se sono considerate daiper presentare idee e non per farsi una guerra, e per rendere nostri militanti protagonisti". Lo dice Enricoa radio Immagina. "Credo sia unmolto positivo. D'altronde guardate il. Finché Salvini e Meloni non si spartiranno le candidature non ci saranno deidi. Noi non siamo così. Le candidature non si decidono a".

Advertising

TV7Benevento : Comunali: Letta, 'primarie metodo giusto, centrodestra decide candidati a Roma'... - romasulweb : Carlo Calenda dice no alle primarie, ma assilla il PD: 'Coraggio Letta, facciamo squadra' - SoniaMelli : @FaustoDeMaria @AndreaUsvi @AndreaBonturi @isabellaco @ItaliaViva Stavolta sono d’accordo con te caro Fausto, Letta… - federicogonza7 : E intanto questa mattina #Letta benediceva il percorso di #Lepore Rischio di cortocircuito tra i Dem sulle… - gcarlo62 : @EPaglierini Stanno agevolando il lavoro a Letta, per la compilazione della lista di chi non sarà più ricandidato.… -