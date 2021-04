Chiusi per Covid 12 supermercati. Controlli dei Nas, ecco dove hanno trovato il virus (Di lunedì 26 aprile 2021) Emergenza sanitaria, scattano i Controlli nei supermercati. In seguito alla campagna di verifiche su scala nazionale condotta dai carabinieri dei Nas all’interno dei supermercati, sono emerse non poche irregolarità sulle operazioni di sanificazione anti Covid. Alla luce delle ispezioni condotte su 981 esercizi tra quelli di maggiore afflusso, scatta la sospensione delle attività. Immediata sospensione delle attività in 12 supermercati italiani. Questa la misura presa in seguito agli scrupolosi Controlli da parte dei Nas: “I supermercati presso i quali sono state evidenziate positività, appartenenti a diverse aziende della Grande Distribuzione, sono stati individuati nelle città di Roma, Latina, Frosinone, Grosseto, Terni, Salerno e Catania nonché in altri esercizi ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 aprile 2021) Emergenza sanitaria, scattano inei. In seguito alla campagna di verifiche su scala nazionale condotta dai carabinieri dei Nas all’interno dei, sono emerse non poche irregolarità sulle operazioni di sanificazione anti. Alla luce delle ispezioni condotte su 981 esercizi tra quelli di maggiore afflusso, scatta la sospensione delle attività. Immediata sospensione delle attività in 12italiani. Questa la misura presa in seguito agli scrupolosida parte dei Nas: “Ipresso i quali sono state evidenziate positività, appartenenti a diverse aziende della Grande Distribuzione, sono stati individuati nelle città di Roma, Latina, Frosinone, Grosseto, Terni, Salerno e Catania nonché in altri esercizi ...

