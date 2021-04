Cashback, come avere oltre 150€ di rimborso: l’ultimo trucchetto (Di lunedì 26 aprile 2021) Cashback, attenzione all’ultima pensata: c’è un modo per andare oltre i soli 150€ di rimborso del programma. Ecco come ci riescono Una sola operazione, rimborso del 20% e doppia transazione all’attivo. E’ questo l’ultimissimo trucchetto attuato da molti partecipanti del Cashback e soprattutto del superCashback. come ci riescono? Pagando uno stesso acquisto con due carte L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 26 aprile 2021), attenzione all’ultima pensata: c’è un modo per andarei solididel programma. Eccoci riescono Una sola operazione,del 20% e doppia transazione all’attivo. E’ questo l’ultimissimoattuato da molti partecipanti dele soprattutto del superci riescono? Pagando uno stesso acquisto con due carte L'articolo proviene da Consumatore.com.

