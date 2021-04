Battlefield V e Stranded Deep tra i giochi PlayStation Plus di maggio?

(Di lunedì 26 aprile 2021) Gli utentiriceveranno presto notizie sui prossimigratis per gli abbonati ama, stando a un recente leak, sembra che siano stati scoperti due dei 3 titoli in arrivo. Secondo Area Jugones, dovrebbero arrivareV,e un titolo per PS5 ancora da confermare. Al momento Sony non ha confermato il leak emerso ma a giorni svelerà i nuovidi. Leggi altro...

Advertising

Eurogamer_it : #PlayStationPlus: #BattlefieldV e #StranedDeep gratis a maggio? -

Ultime Notizie dalla rete : Battlefield Stranded

Everyeye Videogiochi

... Soulstorm, Days Gone, Zombie Army 4: Dead War e Jade's Ascension, a partire dal 4 o 5 maggio potremo scaricare senza costi aggiuntivi i seguenti titoli:V (PS4)Deep (PS4) Gioco ...... Soulstorm, Days Gone, Zombie Army 4: Dead War e Jade's Ascension, a partire dal 4 o 5 maggio potremo scaricare senza costi aggiuntivi i seguenti titoli:V (PS4)Deep (PS4) Gioco ...Gli utenti PlayStation riceveranno presto notizie sui prossimi giochi gratis per gli abbonati a PlayStation Plus ma, stando a un recente leak, sembra che siano stati scoperti due dei 3 titoli in arriv ...Battlefield V, Stranded Deep e un gioco per PS5 entreranno a far parte della lineup PlayStation Plus a maggio 2021?