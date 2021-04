Basket femminile, Serie A1: Venezia espugna Bologna e vince gara 1 della semifinale (Di lunedì 26 aprile 2021) vince Venezia, che espugna il campo della Virtus Bologna e si porta sull’1-0 nella prima semifinale della Serie A1 femminile di Basket. Match guidato fin dalla palla a due, con Attura e compagne che non riescono mai a scappare via, ma controllano senza fatica il vantaggio e fanno un primo passo verso la finale. Parte bene la squadra ospite che mette a segno un parziale di 0-7 nei primi 70 secondi di gioco. Reagisce con Bishop la Virtus Bologna e torna a -2, ma Venezia riallunga con la tripla di Penna e le venete toccano il +9. Prova a restare in partita la formazione emiliana e il primo quarto si chiude con Venezia avanti 13-20. Attura prova l’allungo con una tripla e ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 aprile 2021), cheil campoVirtuse si porta sull’1-0 nella primaA1di. Match guidato fin dalla palla a due, con Attura e compagne che non riescono mai a scappare via, ma controllano senza fatica il vantaggio e fanno un primo passo verso la finale. Parte bene la squadra ospite che mette a segno un parziale di 0-7 nei primi 70 secondi di gioco. Reagisce con Bishop la Virtuse torna a -2, mariallunga con la tripla di Penna e le venete toccano il +9. Prova a restare in partita la formazione emiliana e il primo quarto si chiude conavanti 13-20. Attura prova l’allungo con una tripla e ...

Advertising

sportface2016 : #Basketfemminile, semifinale #playoffSerieA1 2020/2021: #Venezia vince gara-1, battuta la #VirtusBologna - SienaFree : Basket Serie B Femminile - Contro Lucca 7ª vittoria consecutiva per la capolista Adpf Costone Siena - Mascia80 : RT @IQUIISport: ?? Dal ruolo della tecnologia nella #SportIndustry all'importanza della #DualCareer per le giovani atlete: nel 3° appuntamen… - IQUIISport : ?? Dal ruolo della tecnologia nella #SportIndustry all'importanza della #DualCareer per le giovani atlete: nel 3° ap… - SportingTargetG : Recupero della 2° giornata di ritorno del Campionato di Basket Femminile A2 girone Nord & Sud: #LBF… -