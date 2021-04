Basket: 3x3, azzurre cercano pass per Tokyo al preolimpico di Graz (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. - (Adnkronos) - Le azzurre del Basket 3x3 esordiranno contro la Spagna nel torneo preolimpico che si disputerà dal 26 al 30 maggio a Graz, in Austria. in palio ci sono tre pass per i Giochi di Tokyo 2020. Alla sfida con le iberiche, in programma mercoledì 26 maggio alle ore 17.15, seguirà subito dopo il match contro Cina Taipei (ore 21). L'Italia tornerà quindi in campo il 28 maggio per affrontare la Svizzera e le padrone di casa dell'Austria. Alla fase finale del 30 maggio accedono solo le prime due dei quattro gironi, ai Giochi Olimpici di Tokyo si qualificano, invece, le prime tre squadre classificate del torneo di Graz. Nel caso in cui non riuscisse ad ottenere il passaggio del turno, la Nazionale di Andrea Capobianco ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. - (Adnkronos) - Ledel3x3 esordiranno contro la Spagna nel torneoche si disputerà dal 26 al 30 maggio a, in Austria. in palio ci sono treper i Giochi di2020. Alla sfida con le iberiche, in programma mercoledì 26 maggio alle ore 17.15, seguirà subito dopo il match contro Cina Taipei (ore 21). L'Italia tornerà quindi in campo il 28 maggio per affrontare la Svizzera e le padrone di casa dell'Austria. Alla fase finale del 30 maggio accedono solo le prime due dei quattro gironi, ai Giochi Olimpici disi qualificano, invece, le prime tre squadre classificate del torneo di. Nel caso in cui non riuscisse ad ottenere ilaggio del turno, la Nazionale di Andrea Capobianco ...

