Annalisa | “Nuda10 | oggi certificato oro | proprio mentre Dieci raggiunge il platino “

(Di lunedì 26 aprile 2021)Scarrone è una famosissima cantante italiana nota per aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi, in poco tempo è diventata anche conduttrice televisiva. Quest’anno ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@naliè una delle cantanti più L'articolo proviene da YesLife.it.

WARNERMUSICIT : La classe di @NaliOfficial sul palco di @AmiciUfficiale con ‘Dieci’. ?? Noi abbiamo ancora i brividi, e voi? ??? As… - Radio105 : Annalisa sale sul palco e parte la magia ?????? @NaliOfficial #annalisa #105micasalive #Nuda10 - naliemma4ever : RT @scemadinatale: Annalisa e le sue certificazioni vi salutano #Dieci #Nuda10 - naliemma4ever : RT @LondonOneRadio: Anche gli italiani a Londra e in uk con radio LondonONE celebrano la bella notizia di @NaliOfficial #Nuda10 DISCO D’ORO… - naliemma4ever : RT @LucaGUPalazzolo: Breve recap dei numeri di quel talento pazzesco che è @NaliOfficial #Annalisa #Nuda10 #Dieci -

Ultime Notizie dalla rete : Annalisa Nuda10

Radiogold

L'album ' Nuda ' di, ripubblicato in occasione della partecipazione a Sanremo con il titolo '' è appena stato certificato Disco d'Oro . Ma le soddisfazioni pernon finiscono qui, perché contemporaneamente la FIMI ha assegnato il Disco di Platino al brano ' Dieci ' che l'...... Torino Mercoledì 15 dicembre @ HALL, Padova Domenica 19 dicembre @ DEMODÉ, Bari Sul palco, oltre ai suoi più grandi successi,presenterà per la prima volta le canzoni di "", una nuova ...L’album “Nuda” di Annalisa, ripubblicato in occasione della partecipazione a Sanremo con il titolo “Nuda10” è appena stato certificato Disco d’Oro. Ma le soddisfazion ...Pioggia di platino al femminile in questo inizio settimana. La Fimi certifica un disco di platino per Dieci di Annalisa, che conquista anche il disco d’oro per l’album Nuda. “Nuda10 oggi è certificato ...