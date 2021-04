ANDAMENTO DELLE CONSISTENZE IV trimestre 2020 Stock di mutui circolanti più alto di sempre (Di lunedì 26 aprile 2021) L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha analizzato i dati di Banca d’Italia relativi allo Stock di mutui in essere concessi alle famiglie italiane per l’acquisto dell’abitazione. Tracciando il trend storico è emerso che nel quarto trimestre 2020 si è registrato lo Stock di mutui in essere più alto di sempre: ha raggiunto i 339.566 milioni di euro. È dal terzo trimestre del 2015 che lo Stock dei mutui circolanti cresce con costanza ed anche in questo quarto trimestre dell’anno si registra un nuovo massimo storico raggiunto, che supera quello che si era rilevato nel trimestre precedente (terzo 2020). Il passo con il quale crescono le ... Leggi su cityroma (Di lunedì 26 aprile 2021) L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha analizzato i dati di Banca d’Italia relativi allodiin essere concessi alle famiglie italiane per l’acquisto dell’abitazione. Tracciando il trend storico è emerso che nel quartosi è registrato lodiin essere piùdi: ha raggiunto i 339.566 milioni di euro. È dal terzodel 2015 che lodeicresce con costanza ed anche in questo quartodell’anno si registra un nuovo massimo storico raggiunto, che supera quello che si era rilevato nelprecedente (terzo). Il passo con il quale crescono le ...

Advertising

Mediobanca_ : #MBAreaStudi - Domani l’analisi sui risultati 2020 delle società industriali e di servizi incluse nell'indice FTSE… - comeluicelletti : @phascio Sarebbe molto grave fosse così, anche sono consapevole delle conseguenze di un anno di pandemia. D'altra p… - doveinvestire1 : L'inizio delle contrattazioni di questa mattina replicano l'andamento dei #mercati di venerdì con il #dollaro in ri… - Alessan26035049 : RT @fleinaudi: Se il Parlamento italiano non darà vita ad una commissione d’inchiesta sulle degenerazioni nella magistratura italiana, siam… - IenadelTavolier : RT @fleinaudi: Se il Parlamento italiano non darà vita ad una commissione d’inchiesta sulle degenerazioni nella magistratura italiana, siam… -

Ultime Notizie dalla rete : ANDAMENTO DELLE Coronavirus: in Toscana 737 nuovi positivi, età media 40 anni. I decessi sono ventidue Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione. L'età media dei 737 nuovi positivi ...

Covid: Ipl, annus horribilis per turismo altoatesino "Il clima di fiducia delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti altoatesini rimane contenuto, ma ... Tuttavia, l'andamento negativo del primo trimestre ipotecherà in modo determinante il risultato ...

Covid, l'andamento del contagio in Italia negli ultimi giorni: grafici e mappe Sky Tg24 Cciaa Reggio: l’emergenza sanitaria rallenta l’export delle imprese In un contesto globale incerto ed eterogeneo, caratterizzato dalla presenza di economie in lenta ripartenza e aree geografiche ancora in piena emergenza sanitaria, l’andamento degli scambi commerciali ...

Prezzo del petrolio: ecco quanto potrebbe durare il trend positivo Gli andamenti che sono stati registrati nel corso degli ultimi tempi sono ancora fin troppo oscillanti, caratterizzati da picchi ottimistici e dei passi indietro collegati senza ombra di dubbio a un l ...

Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla baserichieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'dell'epidemia in regione. L'età media dei 737 nuovi positivi ..."Il clima di fiducialavoratrici e dei lavoratori dipendenti altoatesini rimane contenuto, ma ... Tuttavia, l'negativo del primo trimestre ipotecherà in modo determinante il risultato ...In un contesto globale incerto ed eterogeneo, caratterizzato dalla presenza di economie in lenta ripartenza e aree geografiche ancora in piena emergenza sanitaria, l’andamento degli scambi commerciali ...Gli andamenti che sono stati registrati nel corso degli ultimi tempi sono ancora fin troppo oscillanti, caratterizzati da picchi ottimistici e dei passi indietro collegati senza ombra di dubbio a un l ...