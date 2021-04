Aceto in lavatrice: i trucchi per dare una svolta al bucato (Di lunedì 26 aprile 2021) Come si può utilizzare l’Aceto in lavatrice? Vediamo come usarlo per il bucato e per l’igiene profonda della lavatrice stessa. L’Aceto in lavatrice può essere usato come anticalcare, ottimo per i lavaggi di routine per mantenere in perfetto stato la vostra lavatrice. Avrete già utilizzato almeno una volta il trucco dell’Aceto per sciogliere il calcare. Saprete ad esempio che aggiungere un po’ di Aceto in un bicchiere d’acqua e lasciare in ammollo in questa soluzione gli aeratori dei rubinetti vi aiuta a pulirli dal calcare e mantenerli un ottimo stato. Forse però non sapete ancora che l’Aceto ha svariati utilizzi anche nel bucato, vediamo quali. Aceto bianco in ... Leggi su donnaglamour (Di lunedì 26 aprile 2021) Come si può utilizzare l’in? Vediamo come usarlo per ile per l’igiene profonda dellastessa. L’inpuò essere usato come anticalcare, ottimo per i lavaggi di routine per mantenere in perfetto stato la vostra. Avrete già utilizzato almeno una volta il trucco dell’per sciogliere il calcare. Saprete ad esempio che aggiungere un po’ diin un bicchiere d’acqua e lasciare in ammollo in questa soluzione gli aeratori dei rubinetti vi aiuta a pulirli dal calcare e mantenerli un ottimo stato. Forse però non sapete ancora che l’ha svariati utilizzi anche nel, vediamo quali.bianco in ...

Advertising

Ray_pre : @EmmeR23955796 @Morelembaum1 @everlong2404 Non solo in cucina, mi ha dato consigli pure per fare la lavatrice Acet… - claudosky : RT @PaolaFe29561888: Pulite la lavatrice con 2 bicchieri di aceto bianco a 60°, ovviamente a vuoto, avrete un ottimo risultato... - MichaelGiulian2 : RT @PaolaFe29561888: Pulite la lavatrice con 2 bicchieri di aceto bianco a 60°, ovviamente a vuoto, avrete un ottimo risultato... - Galantuomo76 : RT @PaolaFe29561888: Pulite la lavatrice con 2 bicchieri di aceto bianco a 60°, ovviamente a vuoto, avrete un ottimo risultato... - Labellapassante : RT @PaolaFe29561888: Pulite la lavatrice con 2 bicchieri di aceto bianco a 60°, ovviamente a vuoto, avrete un ottimo risultato... -