Sampdoria, Augello incanta la Serie A: deciso il suo futuro (Di domenica 25 aprile 2021) Tommaso Augello continua la sua crescita. Inamovibile per Ranieri, il terzino vuole finire al meglio con la Sampdoria: cosa aspettarsi dal mercato La Sampdoria crolla a Reggio Emilia nella 33a giornata di Serie A. Per i ragazzi di Claudio Ranieri uno stop che mette fine a qualsiasi speranza di riaprire la lotta per l’ottavo posto. Tra i giocatori blucerchiati con votazione sufficiente al Mapei c’è Tommaso Augello. Nella gara con il Sassuolo il terzino non è riuscito ad essere incisivo in fase offensiva ma qualche buona chiusura ha migliorato la sua prova. L’ex Spezia, alla prima stagione completa da titolare nella massima Serie, sta facendo molto bene e potrebbe attirare l’attenzione, sul mercato, di qualche squadra. Il suo contratto scade nel giugno 2025 e l’intenzione della ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 aprile 2021) Tommasocontinua la sua crescita. Inamovibile per Ranieri, il terzino vuole finire al meglio con la: cosa aspettarsi dal mercato Lacrolla a Reggio Emilia nella 33a giornata diA. Per i ragazzi di Claudio Ranieri uno stop che mette fine a qualsiasi speranza di riaprire la lotta per l’ottavo posto. Tra i giocatori blucerchiati con votazione sufficiente al Mapei c’è Tommaso. Nella gara con il Sassuolo il terzino non è riuscito ad essere incisivo in fase offensiva ma qualche buona chiusura ha migliorato la sua prova. L’ex Spezia, alla prima stagione completa da titolare nella massima, sta facendo molto bene e potrebbe attirare l’attenzione, sul mercato, di qualche squadra. Il suo contratto scade nel giugno 2025 e l’intenzione della ...

Advertising

GesuKrishna : RT @romanewseu: #Sampdoria, #Augello 'avvisa' la Roma: 'Vogliamo 26 punti come all'andata' ?? - romanewseu : #Sampdoria, #Augello 'avvisa' la Roma: 'Vogliamo 26 punti come all'andata' ?? - infoitsport : Sampdoria, Augello e la tattica anti Sassuolo: «L'abbiamo preparata così» - Dalla_SerieA : Augello: «Pagata la mancanza di energie, ma il pari ci stava» - - sampdoria : ?? #SassuoloSamp, #Augello: «Continuiamo a lottare per replicare l'andata» -