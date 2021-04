Regno Unito, conto alla rovescia per le registrazioni al Settlement Scheme: appello di Comites e Consolato (Di domenica 25 aprile 2021) conto alla rovescia per la chiusura delle registrazioni al Settlement Scheme, il sistema del Governo britannico che permette a tutti gli europei di continuare a vivere, lavorare e studiare in UK attraverso l’ottenimento del relativo permesso, che va richiesto entro il prossimo 30 giugno. alla data del 31 dicembre 2020, ultima rilevazione pubblicata dall’Home Office, 4.916.280 cittadini dell’Unione Europea presenti nel Paese hanno presentato domanda, di questi il 97% ha ottenuto il permesso di soggiorno, ossia 4.514.250 dei quali 472.300 italiani. “C’è però ancora una piccola ma importante percentuale di coloro che ancora non hanno fatto richiesta, e che sta destando notevoli preoccupazioni: gli over 65 – si legge in una nota del Comites -. Secondo i ... Leggi su ildenaro (Di domenica 25 aprile 2021)per la chiusura delleal, il sistema del Governo britannico che permette a tutti gli europei di continuare a vivere, lavorare e studiare in UK attraverso l’ottenimento del relativo permesso, che va richiesto entro il prossimo 30 giugno.data del 31 dicembre 2020, ultima rilevazione pubblicata dall’Home Office, 4.916.280 cittadini dell’Unione Europea presenti nel Paese hanno presentato domanda, di questi il 97% ha ottenuto il permesso di soggiorno, ossia 4.514.250 dei quali 472.300 italiani. “C’è però ancora una piccola ma importante percentuale di coloro che ancora non hanno fatto richiesta, e che sta destando notevoli preoccupazioni: gli over 65 – si legge in una nota del-. Secondo i ...

