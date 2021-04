Pirlo: 'Non sono contento della mia annata, le aspettative erano diverse' (Di domenica 25 aprile 2021) 'Le aspettative iniziali erano diverse non ritengo di aver svolto il lavoro come volevo e non volevano tutti. Rispetto alle prospettive iniziali non sono contento e non credo neanche la società'. ... Leggi su gazzetta (Di domenica 25 aprile 2021) 'Leinizialinon ritengo di aver svolto il lavoro come volevo e non volevano tutti. Rispetto alle prospettive iniziali none non credo neanche la società'. ...

Advertising

romeoagresti : #Pirlo al termine di #FiorentinaJuve: “Rispetto alle aspettative iniziali, non sono contento di quello che ho fatto… - romeoagresti : Le indicazioni di formazione emerse dalla conferenza di #Pirlo pre #FiorentinaJuve: ?? Chiellini dal 1’ ?? Danilo… - juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «Andiamo avanti insieme per raggiungere il nostro obiettivo. La Fiorentina lotta per non retroce… - Tev_ez10 : Sono d’accordo sul discutere su Pirlo e sul futuro. Ma esonerarlo adesso non avrebbe senso, per il semplice motivo… - Gianluc37618647 : @LeonettiFrank Pirlo oggi ha dimostrato di non essere all'altezza di allenare una grande squadra ma neanche di alle… -