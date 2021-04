Non manca molto per il Google Pixel 5a: Big G si lascia scappare una foto (Di domenica 25 aprile 2021) Sapevamo che ci sarebbe stato un Google Pixel 5a, che sarà spinto dal processore Snapdragon 765G, lo stesso da cui prende anima anche il predecessore Pixel 4a 5G. L’esistenza del dispositivo è stata confermata dal colosso di Mountain View, che ha provveduto a condividere una serie di fotografie scattate da vari modelli della linea Pixel per esibire le potenzialità dell’HDR+ con bracketing. C’è un’immagine in particolare scattata da un non meglio identificato dispositivo, nei cui dati EXIF verrebbe citato esplicitamente il nome del Google Pixel 5a (che poi è stata rimossa, anche se era troppo tardi). La foto sembra essere stata scattata lo scorso ottobre, ad una risoluzione di 4032 x 3024 Pixel da parte di un sensore presumibilmente ... Leggi su optimagazine (Di domenica 25 aprile 2021) Sapevamo che ci sarebbe stato un5a, che sarà spinto dal processore Snapdragon 765G, lo stesso da cui prende anima anche il predecessore4a 5G. L’esistenza del dispositivo è stata confermata dal colosso di Mountain View, che ha provveduto a condividere una serie digrafie scattate da vari modelli della lineaper esibire le potenzialità dell’HDR+ con bracketing. C’è un’immagine in particolare scattata da un non meglio identificato dispositivo, nei cui dati EXIF verrebbe citato esplicitamente il nome del5a (che poi è stata rimossa, anche se era troppo tardi). Lasembra essere stata scattata lo scorso ottobre, ad una risoluzione di 4032 x 3024da parte di un sensore presumibilmente ...

Daniele_Manca : La Resistenza dei centenari: Michele, Enrico e Giorgio che non aderirono al fascismo e per questo furono internati,… - Daniele_Manca : #MarioDraghi è la carta da non sciupare (siamo certi che senza di lui saremmo riusciti a prendere i 191,5 miliardi… - matteosalvinimi : Il professor Cacciari non è certo politicamente vicino a me o alla Lega, ma non manca mai di dimostrare la propria… - leone52641 : RT @CrovellaAntonio: @leone52641 Grazie Giglia, il 25Aprile per me manca la liberta' per tutti che 25 e' serve solo ricordarlo per la stori… - dolores20943592 : RT @autocostruttore: Osto, se le cose stanno prendendo questa china anche nella rossa e grassa Modena non manca molto ad una rivolta social… -

Ultime Notizie dalla rete : Non manca Pietro Pulizzi, marito Piera Maggio/ 'Ecco come sogno mia figlia Denise Pipitone' ... avere una vita tranquilla che ci manca da anni e avere Denise a casa. È il pensiero che ci da la ... quella che loro stessi, dopo la delusione del caso Olesya, non hanno esitato a definire 'la figlia ...

India, variante Covid spaventa. Speranza: stop agli ingressi dal Paese ... "Non possiamo abbassare la guardia. Venerdì è stato il giorno record per casi a livello mondiale ... anche se gli studi sono in corso e manca ancora una conferma definitiva. La variante B.1.671 è stata ...

Corsa dell’Arno, tradizione in pista Senza pubblico non manca lo show LA NAZIONE Il vicesindaco Martinelli: «Chi scava i monti ora lascia qualcosa in città» Il vicesindaco, con delega al marmo, Matteo Martinelli, ha le idee chiare. Su cave e dintorni la “rivoluzione” grillina c’è stata. «Per la prima volta è stato detto in forma chiara e netta che chi esc ...

Covid, party clandestino a Roma: 15 giovani multati A Roma non sono mancate le multe neanche nell’ultimo weekend in zona arancione. La scorsa notte, i Carabinieri sono intervenuti in un appartamento adibito a "casa vacanze" in via del Boccaccio, nel cu ...

