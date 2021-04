Milan: occhi su Donyell Malen (Di domenica 25 aprile 2021) Il Milan ha messo gli occhi su Donyell Malen. Nonostante il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, la società rossonera vuole consegnare un altro rinforzo per l’attacco a Stefano Pioli. La società avrebbe sondato il terreno con l’agente del giocatore: Mino Raiola. Lazio – Milan: in Tv e formazioni Milan: Donyell Malen sarà il vice Ibrahimovic? Non è un segreto che il Milan stia cercando di rinforzare il proprio reparto offensivo. Le assenze di Ibrahimovic e le opache prestazioni di Rafael Leao, hanno costretto la dirigenza a sondare il terreno per l’arrivo di una nuova prima punta. I nomi di Andrea Belotti e Dusan Vlahovic restano sempre in cima alla lista dei desideri di Stefano Pioli. Il capitano granata, ha il contratto in scadenza ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 25 aprile 2021) Ilha messo glisu. Nonostante il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, la società rossonera vuole consegnare un altro rinforzo per l’attacco a Stefano Pioli. La società avrebbe sondato il terreno con l’agente del giocatore: Mino Raiola. Lazio –: in Tv e formazionisarà il vice Ibrahimovic? Non è un segreto che ilstia cercando di rinforzare il proprio reparto offensivo. Le assenze di Ibrahimovic e le opache prestazioni di Rafael Leao, hanno costretto la dirigenza a sondare il terreno per l’arrivo di una nuova prima punta. I nomi di Andrea Belotti e Dusan Vlahovic restano sempre in cima alla lista dei desideri di Stefano Pioli. Il capitano granata, ha il contratto in scadenza ...

Advertising

Milan_Factor : Dopo questo pareggio dei gobbi domani dovete giocare col sangue agli occhi #ACMilan! Solo la vittoria domani cazzo! - foggylady : RT @profluigimarino: Qui vivono per sempre gli occhi che furono chiusi alla luce perché tutti li avessero aperti per sempre alla luce. Giu… - biscione_blog : @NerazzurroRick Milan, Lazio, Juve, Fiorentina, ma va bene, il salame sugli occhi mi sa che non lo ho io. - profluigimarino : Qui vivono per sempre gli occhi che furono chiusi alla luce perché tutti li avessero aperti per sempre alla luce.… - GraziaMarocco : RT @Alemilanista86: 'rigore per il Milan', 'non ci gioco con un club fondatore dell'esl', 'se la matematica non è un'opinione arriviamo sec… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan occhi Superlega, Ceferin minaccia la Juve: dall'amicizia con Agnelli alla guerra Ci sono tre gruppi in questi dodici club: i sei inglesi, poi gli altri tre (Atletico Madrid, Milan ... per quanto riguarda Agnelli, ha rappresentato agli occhi di Ceferin anche un tradimento personale .

Serie A: Fiorentina - Juventus LIVE Commenta per primo Occhi puntati sull'Artemio Franchi, dove in una sfida storicamente infuocata si incrociano corsa ...a caccia di una vittoria che permetterebbe di scavalcare momentaneamente il Milan ...

Milan: occhi su Donyell Malen Periodico Daily - Notizie Milan: occhi su Donyell Malen Il nuovo obiettivo per l'attacco del Milan è Donyell Malen, giocatore olandese classe 1999 di proprietà del PSV, assistito da Mino Raiola.

Mercato Milan – Occhi sul baby talento paragonato a De Bruyne / News Le ultime sul mercato del Milan. Gli occhi di Paolo Maldini e Frederic Massara sono finiti su un talento giovanissimo paragonato a De Bruyne ...

Ci sono tre gruppi in questi dodici club: i sei inglesi, poi gli altri tre (Atletico Madrid,... per quanto riguarda Agnelli, ha rappresentato aglidi Ceferin anche un tradimento personale .Commenta per primopuntati sull'Artemio Franchi, dove in una sfida storicamente infuocata si incrociano corsa ...a caccia di una vittoria che permetterebbe di scavalcare momentaneamente il...Il nuovo obiettivo per l'attacco del Milan è Donyell Malen, giocatore olandese classe 1999 di proprietà del PSV, assistito da Mino Raiola.Le ultime sul mercato del Milan. Gli occhi di Paolo Maldini e Frederic Massara sono finiti su un talento giovanissimo paragonato a De Bruyne ...