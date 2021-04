LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2021 in DIRETTA: doppia foratura per Fabbro. A breve la Redoute! (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.55 42 km al traguardo, la Liegi-Bastogne-Liegi sta per esplodere. 15.54 Attenzione perché la Deceuninck-Quick Step prende decisamente in mano le redini della corsa! Alaphilippe piazza diversi compagni in testa al gruppo. 15.52 Padun, Vanhoucke e Donovan si sono portati ad appena un minuto da Paasschens e Huys (Bingoal Pauwels Sauces WB), Vliegen e Rota (Intermarché-Wanty-Gobert-Materiaux), Chernetskii (Gazprom-RusVelo), Marczynski (Lotto Soudal) e Van Poucke (Sport Vlaanderen-Baloise). Il gruppo insegue a 2’41” dalla vetta. 15.50 La prossima salita sarà quella che ufficialmente farà entrare nel vivo questa Liegi-Bastogne-Liegi. Si tratta ... Leggi su oasport (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.55 42 km al traguardo, lasta per esplodere. 15.54 Attenzione perché la Deceuninck-Quick Step prende decisamente in mano le redini della corsa! Alaphilippe piazza diversi compagni in testa al gruppo. 15.52 Padun, Vanhoucke e Donovan si sono portati ad appena un minuto da Paasschens e Huys (Bingoal Pauwels Sauces WB), Vliegen e Rota (Intermarché-Wanty-Gobert-Materiaux), Chernetskii (Gazprom-RusVelo), Marczynski (Lotto Soudal) e Van Poucke (Sport Vlaanderen-Baloise). Il gruppo insegue a 2’41” dalla vetta. 15.50 La prossima salita sarà quella che ufficialmente farà entrare nel vivo questa. Si tratta ...

