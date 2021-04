Laporte stende il Tottenham | quarta Coppa di Lega di fila per il City E Pep fa 30

(Di domenica 25 aprile 2021) Poker. Il Manchestervince ladidie Pep Guardiola conquista il trofeo numero 30 in carriera, superando 1 - 0 ilin un match in cui, fosse finita 5 - 0, ci ...

Advertising

ETGazzetta : #Laporte stende il #Tottenham, quarta Coppa di Lega per il #City. E #Guardiola fa 30 #carabao cup -

Ultime Notizie dalla rete : Laporte stende

La Gazzetta dello Sport

Il gol di Aymericarriva all'82', quando in una Wembley con ottomila spettatori s'intravede il fantasma dei tempi supplementari: la capocciata del difensore abbatte Lloris, il migliore dei ...Nella ripresa ToloiVinicius in area ed è rigore netto: dal dischetto Sergio Ramos non ... 18' Gundogan MANCHESTER CITY (4 - 3 - 3): Ederson; Walker, Ruben Dias (70'), Stones, Cancelo (...Il Manchester City si conferma in un momento positivo conquistando il primo trofeo stagionale, ovvero la League Cup. Partita finale contro il Tottenham di Mason decisa da un gol provvidenziale di Ayme ...La squadra di Gattuso stende la Lazio 5-2, la Roma ferma l'Atalanta. L'attaccante rossonero ha firmato per un anno. Il presidente azulagrana Laporta non molla la Superlega ...