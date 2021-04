Indonesia | sottomarino scomparso | ritrovato | morti i 53 a bordo

(Di domenica 25 aprile 2021) statoilmercoledì scorso nel mar di Bali . Lo hanno reso noto le autoritàne, aggiungendo che i 53 membri dell'equipaggio sono tutti. Notizia in ...

Ultime Notizie dalla rete : Indonesia sottomarino

Si erano esaurite sabato le residue speranze di ritrovare in vita i 53 uomini dell'equipaggio del, impegnato in esercitazioni al largo di Bali. Erano stati ritrovati dalle squadre di ...stato ritrovato ilscomparso mercoledì scorso nel mar di Bali . Lo hanno reso noto le autorità indonesiane, aggiungendo che i 53 membri dell'equipaggio sono tutti morti . Notizia in aggiornamentoPurtroppo sembra essere successo il peggio: un sottomarino indonesiamo con 53 persone è scomparso, perché è affondato.È stato ritrovato il sottomarino scomparso mercoledì scorso nel mar di Bali. Lo hanno reso noto le autorità indonesiane, aggiungendo che i 53 membri dell'equipaggio sono tutti morti.