Christian Horner | il Capo della Red Bull sostiene Perez

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 25 aprile 2021) IlRedha difeso il suo pilota Sergioda alcune critiche ricevute nell’ultimo Gp di Imola.aveva iniziato il Gp in maniera perfetta, poi è cambiato tutto e il pilota non è riuscito più a risalire la classifica. Nonostante la brutta disavventura la Redsta crescendo di settimana in settimana e il futuro prossimo può portare a buone sorprese inaspettate. Zak Brown: Drive To Survive è stato un successo: che cosa ha detto su? Il pilotaRedRacing Sergio Pérez è rimasto deluso dal GP di Imola. Dalla posizione di partenza 2 non è entrato sul podio. “Tuttavia, c’erano anche aspetti ...