Catania maxi rissa: ragazzi assembrati senza mascherine e dopo il coprifuoco (Di domenica 25 aprile 2021) Una maxi rissa a Catania è scoppiata intorno a mezzanotte della giornata di ieri 24 aprile in piazza Scammacca, in pieno centro storico della città di Catania. Le immagini girate da un residente mostrano decine di persone ammassate che si azzuffano in mezzo alla strada già piena di automobili e avventori in barba alle disposizioni anti-Covid in vigore. Giovani senza mascherine e oltre l'orario del coprifuoco. "Purtroppo non è la prima volta che succede – commenta il cittadino che ha registrato il video – e questo indipendentemente dalle restrizioni imposte. E probabilmente per una parola sbagliata o per uno sguardo di troppo a un certo punto, anche per colpa dei fumi dell'alcol, è scoppiata una rissa che ha visto coinvolte diverse ...

