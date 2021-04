Berrettini trionfa all'Atp Serbia Open (Di domenica 25 aprile 2021) AGI - Matteo Berrettini ha vinto il Serbia Open, torneo Atp 250 con un montepremi da 650.000 euro. Il tennista romano, numero 10 al mondo, ha battuto il russo Aslan Karatsev, numero 28, 6-1, 3-6, 7-6. Per Berrettini si tratta del quarto titolo Atp in carriera su cinque finali disputate. In semifinale Berrettini aveva superato il giapponese Tar? Daniel, numero 126 del mondo, per 6-1, 6-7, 6-0. A sua volta, invece, Karatsev aveva battuto a sorpresa l'idolo di casa e numero 1 del mondo Novak Djokovic. Il primo set è andato via liscio, con Berrettini che ha strappato due turni di servizio al suo avversario e chiuso agevolmente sul 6-1. Nel secondo set, però, il tennista romano ha sofferto il ritorno di Karatsev, subendo il break in apertura e perdendo 6-3. Il set decisivo è stato ... Leggi su agi (Di domenica 25 aprile 2021) AGI - Matteoha vinto il, torneo Atp 250 con un montepremi da 650.000 euro. Il tennista romano, numero 10 al mondo, ha battuto il russo Aslan Karatsev, numero 28, 6-1, 3-6, 7-6. Persi tratta del quarto titolo Atp in carriera su cinque finali disputate. In semifinaleaveva superato il giapponese Tar? Daniel, numero 126 del mondo, per 6-1, 6-7, 6-0. A sua volta, invece, Karatsev aveva battuto a sorpresa l'idolo di casa e numero 1 del mondo Novak Djokovic. Il primo set è andato via liscio, conche ha strappato due turni di servizio al suo avversario e chiuso agevolmente sul 6-1. Nel secondo set, però, il tennista romano ha sofferto il ritorno di Karatsev, subendo il break in apertura e perdendo 6-3. Il set decisivo è stato ...

