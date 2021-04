Amici 20 | le prime parole di Raffaele Renda dopo l’eliminazione dal talent Video

Leggi su fattidigossip

(Di domenica 25 aprile 2021)è stato l’eliminato della sesta puntata del serale di20. Il cantante calabrese è stato da tempo nel mirino di Rudy Zerbi. Ieri sera ha avuto la peggio al ballottaggio finale contro il cantante Deddy., che ha gareggiato nella squadra capitanata da Arisa e Lorella Cuccarini, una volta preso atto della sua eliminazione daldi Maria de Filippi, ha rivolto le suea Witty Tv: Abbandono questo programma con tanta felicità. Qui dentro cadono tante cose, tanti muri. Ti spogli di tutto e comunque vivi delle insicurezze delle tue fragilità. Mi ha fatto crescere tanto perché io ho questo lato che lo conoscevo ma lo nascondevo. Per sembrare sempre forte. Per sembrare sempre al top. Ma so che al top non si può essere perché siamo ...