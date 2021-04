Vi spiego il coraggio ragionato del Pnrr di Draghi. Scrive Polillo (Di sabato 24 aprile 2021) A giudicare dalle bozze del Pnrr – quelle che almeno siamo riusciti a visionare – non sarà facile prevedere i possibili risultati futuri. Se cioè i piani indicati dal governo potranno essere pienamente realizzati. Troppe le variabili in gioco. Soprattutto le inevitabili incertezze legate ad un intervallo temporale – 5 anni – in cui le accelerazioni sono improvvise. Lo si è visto in questi 15 mesi, che ci separano dalla venuta al mondo del flagello, rappresentato dal Covid–19. Nonostante tutto, però, non ci sentiamo di condividere il sarcasmo con cui l’Economist condisce la sua corrispondenza dall’Italia. Mario Draghi non sarà certo l’uomo della Provvidenza. Ma qualcosa di diverso si intravede, nonostante il breve tempo passato, rispetto alle continue e reiterate vane promesse alle quali ci aveva abituato il Conte due. Naturalmente queste differenze non ... Leggi su formiche (Di sabato 24 aprile 2021) A giudicare dalle bozze del– quelle che almeno siamo riusciti a visionare – non sarà facile prevedere i possibili risultati futuri. Se cioè i piani indicati dal governo potranno essere pienamente realizzati. Troppe le variabili in gioco. Soprattutto le inevitabili incertezze legate ad un intervallo temporale – 5 anni – in cui le accelerazioni sono improvvise. Lo si è visto in questi 15 mesi, che ci separano dalla venuta al mondo del flagello, rappresentato dal Covid–19. Nonostante tutto, però, non ci sentiamo di condividere il sarcasmo con cui l’Economist condisce la sua corrispondenza dall’Italia. Marionon sarà certo l’uomo della Provvidenza. Ma qualcosa di diverso si intravede, nonostante il breve tempo passato, rispetto alle continue e reiterate vane promesse alle quali ci aveva abituato il Conte due. Naturalmente queste differenze non ...

