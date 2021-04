Vasco Rossi, “Canzoni Per Me” un album di hit senza tempo (Di sabato 24 aprile 2021) Canzoni Per Me è il dodicesimo album in studio di Vasco Rossi. Un disco, uscito nel 1998, vincitore di dieci Dischi di Platino e con oltre un milione di copie vendute. L’album contiene alcune delle Canzoni più importanti del repertorio del cantautore. Basti pensare al successo che ancora oggi ha un brano come Rewind, cantato a squarciagola da ogni generazione. Il tour che seguì l’uscita di Canzoni Per Me è infatti il Rewind Tour, che ebbe un successo strepitoso nel 1999. “Canzoni Per me”, tanti singoli di successo Ma non solo Rewind ebbe il successo ambito. Anche il primo singolo estratto, Io no, diede grandi soddisfazioni. Proprio con questo brano Vasco vinse per la seconda volta il Festivalbar.Un brano che parla di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 24 aprile 2021)Per Me è il dodicesimoin studio di. Un disco, uscito nel 1998, vincitore di dieci Dischi di Platino e con oltre un milione di copie vendute. L’contiene alcune dellepiù importanti del repertorio del cantautore. Basti pensare al successo che ancora oggi ha un brano come Rewind, cantato a squarciagola da ogni generazione. Il tour che seguì l’uscita diPer Me è infatti il Rewind Tour, che ebbe un successo strepitoso nel 1999. “Per me”, tanti singoli di successo Ma non solo Rewind ebbe il successo ambito. Anche il primo singolo estratto, Io no, diede grandi soddisfazioni. Proprio con questo branovinse per la seconda volta il Festivalbar.Un brano che parla di ...

Advertising

vascorossi : “Siamo Solo Noi” compie 40 anni il quarto album di Vasco Rossi. Sony music lo celebra con una speciale edizione da… - Ifederik1 : Spero che @carmelitadurso quereli loro due e Mediaset... Barbara ti prego per una volta svegliati... non farti schi… - omgbabe_ : RT @obviouvs: giulia viene apprezzata da ballerini famosi in italia che la repostano nelle loro storie, le mettono like o le commentano i p… - AlteaFerrari : RT @MassimoSpilabo2: Guarda 'una canzone per te ( vasco rossi )' su YouTube - ciruzz83 : RT @AllMusicItalia: 'Siamo solo noi', il 4° album del @vascorossi torna a giugno nei negozi in una versione da collezione impossibile da de… -