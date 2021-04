Vaccini anti - Covid, 81% degli over 80 ha ricevuto una dose (Di sabato 24 aprile 2021) L'81,21% degli over 80 e il 45,19% degli appartenenti alla fascia 70 - 79 anni hanno ricevuto almeno una dose di vaccino. Lo rileva il report settimanale del governo sulla campagna vaccinale, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 24 aprile 2021) L'81,21%80 e il 45,19%appartenenti alla fascia 70 - 79 anni hannoalmeno unadi vaccino. Lo rileva il report settimanale del gno sulla campagna vaccinale, ...

RobertoBurioni : BUONE NOTIZIE - Dati da UK confermano che i vaccini anti-COVID-19 non solo prevengono la malattia ma sono anche in… - Agenzia_Ansa : In Italia somministrate oltre 16 milioni di dosi di vaccino anti Covid. Poco meno di cinque milioni di persone hann… - SkyTG24 : Vaccini anti-Covid: da autorità Usa via libera a ripresa somministrazioni Johnson&Johnson - rheum_covid : RT @APMARR_ITALIA: ?? @rheum_covid sta cercando di conoscere l’esperienza e l’atteggiamento degli adulti con malattie reumatologiche legate… - BettyPav : RT @gditom: Siamo giustamente tutti concentrati sui vaccini anti-Covid, ma se nelle fasi successive di sperimentazione questo vaccino contr… -