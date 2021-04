Tennis, ATP Belgrado 2021: Matteo Berrettini supera Taro Daniel e conquista la finale (Di sabato 24 aprile 2021) Matteo Berrettini conquista la finale dell’ATP di Belgrado. Il Tennista romano ha sconfitto il giapponese Taro Daniel in tre set con il punteggio di 6-1 6-7 6-0 in poco più di due ore di gioco. Un match durato un set in più del previsto, con il numero dieci del mondo che ha avuto un passaggio a vuoto nel finale della seconda frazione, dominando poi il terzo set. Si tratta della quinta finale della carriera per Berrettini, la quarta sul rosso e la prima dal giugno 2019 (vittoria a Stoccarda contro Felix Auger-Aliassime). In passato il Tennista romano aveva già vinto prima a Gstaad e poi a Budapest. L’unica finale persa è quella con il cileno Garin a Monaco di Baviera ... Leggi su oasport (Di sabato 24 aprile 2021)ladell’ATP di. Ilta romano ha sconfitto il giapponesein tre set con il punteggio di 6-1 6-7 6-0 in poco più di due ore di gioco. Un match durato un set in più del previsto, con il numero dieci del mondo che ha avuto un passaggio a vuoto neldella seconda frazione, dominando poi il terzo set. Si tratta della quintadella carriera per, la quarta sul rosso e la prima dal giugno 2019 (vittoria a Stoccarda contro Felix Auger-Aliassime). In passato ilta romano aveva già vinto prima a Gstaad e poi a Budapest. L’unicapersa è quella con il cileno Garin a Monaco di Baviera ...

