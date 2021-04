Recovery: lite sul superbonus. Slitta il consiglio dei ministri (Di sabato 24 aprile 2021) ROMA – Riunione del consiglio dei ministri Slittata. Non si sa ancora di quante ore. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che sarebbero in corso aggiustamenti su alcune voci. Ma dalla maggioranza si segnalano criticità anzitutto sulla richiesta di proroga anche per il 2023 del superbonus. Un punto definito essenziale dall’ex premier Conte che, per L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 24 aprile 2021) ROMA – Riunione deldeita. Non si sa ancora di quante ore. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che sarebbero in corso aggiustamenti su alcune voci. Ma dalla maggioranza si segnalano criticità anzitutto sulla richiesta di proroga anche per il 2023 del. Un punto definito essenziale dall’ex premier Conte che, per L'articolo proviene da Firenze Post.

