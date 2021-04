Liverpool-Newcastle (sabato, ore 13:30): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 24 aprile 2021) Il mancato coinvolgimento del Liverpool nella cosiddetta Superlega ha dato ulteriore importanza al raggiungimento di un piazzamento tra le prime quattro. Attualmente i Reds di Jurgen Klopp sono settimi, ma a soli due punti dal Chelsea, quarto. Qualche grande club potrebbe passare dalla lega dei ricchi alla terza coppa europea, quella messa in piedi per InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 24 aprile 2021) Il mancato coinvolgimento delnella cosiddetta Superlega ha dato ulteriore importanza al raggiungimento di un piazzamento tra le prime quattro. Attualmente i Reds di Jurgen Klopp sono settimi, ma a soli due punti dal Chelsea, quarto. Qualche grande club potrebbe passare dalla lega dei ricchi alla terza coppa europea, quella messa in piedi per InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Liverpool-Newcastle (sabato, ore 13:30): formazioni, quote, pronostici - CinqueNews : Liverpool-Newcastle United: tutti i numeri e le statistiche - ilveggente_it : ?? #PREMIERLEAGUE Il #Liverpool affronterà il #Newcastle in una gara della 33° giornata di Premier League scopri i… - infobetting : Liverpool-Newcastle (sabato, ore 13:30): formazioni, quote, pronostici - Calciodiretta24 : Liverpool – Newcastle: dove vedere la diretta live e risultato -