LIVE Sinner-Tsitsipas 2-3, ATP Barcellona in DIRETTA: equilibrio nel primo set (Di sabato 24 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-DANIEL (3° MATCH DALLE 15.00) 30-30 Buona prima dell’azzurro. 15-30 Scambio prolungato instaurato da Sinner: scappa via il diritto di Tsitsipas. 0-30 Secondo doppio fallo dell’italiano. 0-15 Scappa via il diritto in uscita dal servizio dell’azzurro dopo due accelerazioni del greco. 2-3 CHE ROVESCIO DI Tsitsipas! Gran punto giocato dal greco che vince la diagonale di rovescio e dopo aver salvato le palle break, conduce il primo set. AD-40 Ottima prima del greco a cui scappa la racchetta da mano. 40-40 Risposta lunga di Sinner sulla seconda del greco. 30-40 Servizio e diritto diagonale del greco che chiude a rete con la volée di rovescio. 15-40 DUE PALLE BREAK ... Leggi su oasport (Di sabato 24 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-DANIEL (3° MATCH DALLE 15.00) 30-30 Buona prima dell’azzurro. 15-30 Scambio prolungato instaurato da: scappa via il diritto di. 0-30 Secondo doppio fallo dell’italiano. 0-15 Scappa via il diritto in uscita dal servizio dell’azzurro dopo due accelerazioni del greco. 2-3 CHE ROVESCIO DI! Gran punto giocato dal greco che vince la diagonale di rovescio e dopo aver salvato le palle break, conduce ilset. AD-40 Ottima prima del greco a cui scappa la racchetta da mano. 40-40 Risposta lunga disulla seconda del greco. 30-40 Servizio e diritto diagonale del greco che chiude a rete con la volée di rovescio. 15-40 DUE PALLE BREAK ...

