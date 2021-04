La Lega “di lotta e di governo” può portare alla caduta di Draghi (Di sabato 24 aprile 2021) Quanto può durare la Lega “di lotta e di governo”? Il duello sul coprifuoco (a prescindere dal merito tecnico del problema) ha una conseguenza politica enorme: ha fatto emergere un difetto strutturale non immediatamente visibile, ma presente fin dalla costituzione del governo di Mario Draghi. Nel senso che un esecutivo istituzionale e “di scopo”, che ha come prima finalità il contrasto alla pandemia, non può permettersi un conflitto continuo sul principale asse strategico dei suoi provvedimenti. Non può, perché altrimenti implode. Non hanno resistito, in passato, governi che nascevano da maggioranze politiche più omogenee. Va ricordato che il primo governo di Romano Prodi andò in crisi sulle pensioni e sul lavoro, il secondo addirittura per un voto su ... Leggi su tpi (Di sabato 24 aprile 2021) Quanto può durare la“die di”? Il duello sul coprifuoco (a prescindere dal merito tecnico del problema) ha una conseguenza politica enorme: ha fatto emergere un difetto strutturale non immediatamente visibile, ma presente fin dcostituzione deldi Mario. Nel senso che un esecutivo istituzionale e “di scopo”, che ha come prima finalità il contrastopandemia, non può permettersi un conflitto continuo sul principale asse strategico dei suoi provvedimenti. Non può, perché altrimenti implode. Non hanno resistito, in passato, governi che nascevano da maggioranze politiche più omogenee. Va ricordato che il primodi Romano Prodi andò in crisi sulle pensioni e sul lavoro, il secondo addirittura per un voto su ...

