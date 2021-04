Il sindaco chiede l’Esercito ma lo spaccio alla rotonda continua: un arresto (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Qualche giorno fa il sindaco Vito Marotta ne aveva addirittura invocato la vigilanza tramite l’Esercito, ma nel frattempo, alla “rotonda dello spaccio” a San Nicola la Strada (Caserta), la vendita di droga continua, e così gli arresti: un 21enne della Guinea è stato infatti sorpreso e fermato dai carabinieri mentre cedeva una dose di hashish ad un 22enne di Caserta, che è stato segnalato alla Prefettura di Caserta. In seguito alla perquisizione dei carabinieri, il 21enne immigrato, senza fissa dimora, è stato trovato in possesso di altre 10 dosi di hashish per un peso di 7 grammi, nascoste all’interno della borraccia della bicicletta. Il 21enne è già stato fermato altre volte con pochi grammi e rilasciato; poi ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Qualche giorno fa ilVito Marotta ne aveva addirittura invocato la vigilanza tramite, ma nel frattempo,dello” a San Nicola la Strada (Caserta), la vendita di droga, e così gli arresti: un 21enne della Guinea è stato infatti sorpreso e fermato dai carabinieri mentre cedeva una dose di hashish ad un 22enne di Caserta, che è stato segnalatoPrefettura di Caserta. In seguitoperquisizione dei carabinieri, il 21enne immigrato, senza fissa dimora, è stato trovato in possesso di altre 10 dosi di hashish per un peso di 7 grammi, nascoste all’interno della borraccia della bicicletta. Il 21enne è già stato fermato altre volte con pochi grammi e rilasciato; poi ...

