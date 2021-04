Il matrimonio di Meredith e Derek in Grey’s Anatomy 17×13 | episodio ricco di citazioni per l’addio a McDreamy

(Di sabato 24 aprile 2021) In undi rimandi alla storia d’amore tra i due è andato in scena ildiin, ovvero il sogno della piccola Ellis Grey che prende forma nell’inconscio della madre. Ancora ricoverata ed incosciente,ha ritrovatonel suo limbo onirico, una spiaggia che rappresenta una sorta di transizione verso l’aldilà: qui ha avuto modo, nell’13, di avere finalmente un vero dialogo col marito defunto, prima di dirgli addio per risvegliarsi e tornare alla vita. Ildiinè stato un ...

Meredith, a sua volta, ha confessato al suo defunto compagno che Zola – la loro bambina – è triste per il fatto che i genitori non abbiano avuto l'opportunità di celebrare un matrimonio canonico. A quel punto, la protagonista ha quindi raccontato al suo defunto compagno che Zola ha sempre rimpianto il fatto che i suoi genitori non avessero mai celebrato un matrimonio canonico. All'improvviso, ...