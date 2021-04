Gotti: “Benevento? Preoccupiamoci di quello che dobbiamo fare noi” (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiUdine – Allenamento di rifinitura, lista dei convocati, conferenza stampa e partenza alla volta di Benevento. Mattinata intensa per Luca Gotti. Il tecnico dell’Udinese ha presentato la sfida salvezza con la Strega, lunch match della 33^ giornata di Serie A. Di seguito le parole del tecnico bianconero. Salvezza – È l’obiettivo che ci stiamo prefiggendo di raggiungere da qualche gara a questa parte, in modo da poter poi puntare a chi ci precede in classifica. Aspettative – La squadra in questi ultimi turni, che purtroppo hanno prodotto pochi punti, non mi è dispiaciuta dal punto di vista calcistico. quello che ci ha penalizzato oltremodo sono gli episodi e i dettagli: su questo aspetto domani non possiamo sbagliare, soprattutto sulla gestione degli episodi che avvengono all’interno delle due aree di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiUdine – Allenamento di rifinitura, lista dei convocati, conferenza stampa e partenza alla volta di. Mattinata intensa per Luca. Il tecnico dell’Udinese ha presentato la sfida salvezza con la Strega, lunch match della 33^ giornata di Serie A. Di seguito le parole del tecnico bianconero. Salvezza – È l’obiettivo che ci stiamo prefiggendo di raggiungere da qualche gara a questa parte, in modo da poter poi puntare a chi ci precede in classifica. Aspettative – La squadra in questi ultimi turni, che purtroppo hanno prodotto pochi punti, non mi è dispiaciuta dal punto di vista calcistico.che ci ha penalizzato oltremodo sono gli episodi e i dettagli: su questo aspetto domani non possiamo sbagliare, soprattutto sulla gestione degli episodi che avvengono all’interno delle due aree di ...

