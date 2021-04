“Così Ciro Grillo e gli altri mi hanno stuprata” | le accuse della ragazza nei verbali

(Di sabato 24 aprile 2021) “Mitutti”. Sono lestudentessa di 19 anni che ha denunciato, il figlio del garante del M5S, etre ragazzi contenute neipubblicati oggi da ‘La Stampa’. Il racconto di quella notte tra il 16 e il 17 luglio del 2019 in un residence di Cala di Volpe, in Costa Smeralda, dove Beppeha una villetta. “Miviolentata”, racconta la giovane alla sua amica, che era con lei e che si era addormentata, secondo il racconto fatto agli inquirenti, poco prima delle sei, quando sarebbero iniziate le violenze sessuali sulla giovane studentessa. “Per capire cosa è accaduto bisogna ripercorrere quella serata nella sua interezza, basandosi sul fascicolo delle indagini, ...

VittorioSgarbi : Quindi, stando così le cose, le sorti del Governo dipendono da Ciro più che da Beppe? @stampasgarbi - TV7Benevento : Grillo: 'Così Ciro e gli altri mi hanno stuprata', le accuse della ragazza negli atti dell'accusa... - robertofiandaca : RT @Open_gol: La testimonianza della ragazza che accusa Ciro Grillo e i suoi amici delle ripetute violenze subite due anni fa in Sardegna h… - giu_alessi : RT @Open_gol: La testimonianza della ragazza che accusa Ciro Grillo e i suoi amici delle ripetute violenze subite due anni fa in Sardegna h… - Open_gol : La testimonianza della ragazza che accusa Ciro Grillo e i suoi amici delle ripetute violenze subite due anni fa in… -

Ultime Notizie dalla rete : Così Ciro

Il Sannio Quotidiano

A Otto e Mezzo si parla ancora del video di Beppe Grillo in difesa del figlio, accusato con altri amici di stupro di gruppo. Un filmato che tutti, senza distinzione tra ...da dire? Su un video...Se si escludono le vicende giudiziarie del figlio, tra i tre quello più in difficoltà politica ...Conte potrebbe approfittarne per prendersi man mano i pieni poteri. Interessante la posizione ...