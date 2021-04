Ceccarini: “Pressing dell’Inter su Maksimovic” (Di sabato 24 aprile 2021) Ceccarini: “L’Inter è in Pressing su Maksimovic che lascerà Napoli a fine stagione” Niccolò Ceccarini nel suo editoriale su Tuttomercatoweb.com, riferisce di alcuni probabili movimenti di mercato riguardanti l’Inter ed il Napoli. Questo quanto scrive il giornalista: SULL’INTER “L’Inter è sempre più vicina allo Scudetto e proprio per questo ha già in testa anche il suo futuro. Per rafforzare ulteriormente la squadra servono tre-quattro innesti: un esterno sinistro, un centrale difensivo e un vice Lukaku. Poi attenzione sempre alle occasioni che potrebbero capitare. Ovviamente a oggi l’Inter ha pochissimi margini di manovra e quindi è sulle tracce di parametri zero o prestiti. Diveri sono i giocatori in partenza a giugno, tra questi Vidal e Vecino. Ceccarini RIEFERSICE CHE L’INTER E’ IN ... Leggi su retecalcio (Di sabato 24 aprile 2021): “L’Inter è insuche lascerà Napoli a fine stagione” Niccolònel suo editoriale su Tuttomercatoweb.com, riferisce di alcuni probabili movimenti di mercato riguardanti l’Inter ed il Napoli. Questo quanto scrive il giornalista: SULL’INTER “L’Inter è sempre più vicina allo Scudetto e proprio per questo ha già in testa anche il suo futuro. Per rafforzare ulteriormente la squadra servono tre-quattro innesti: un esterno sinistro, un centrale difensivo e un vice Lukaku. Poi attenzione sempre alle occasioni che potrebbero capitare. Ovviamente a oggi l’Inter ha pochissimi margini di manovra e quindi è sulle tracce di parametri zero o prestiti. Diveri sono i giocatori in partenza a giugno, tra questi Vidal e Vecino.RIEFERSICE CHE L’INTER E’ IN ...

Ultime Notizie dalla rete : Ceccarini Pressing Pressing su Giani per le nomine del Parco ... fra i quali ricorrono alcuni in corsa anche per la presidenza: Stefano Ambrogi, Fabio Armani, Giuliana Biagioli, Alessandra Buscemi, Francesca Ceccarini, Claudio Colli, Alessandro Corretti, Anna ...

Koulibaly conteso da due grandi squadre: City e United, è lotta Niccolò Ceccarini sul suo editoriale TMW redige sulla questione mercato, sembrerebbe che Koulibaly sia ... ma nonostante tutto il pressing per Koulibaly rimane molto alto da parte di entrambi i club'. ...

Ceccarini su Tmw: “Romagnoli per la Juventus, Bernardeschi possibile contropartita” Tutto Juve Ceccarini su Tmw: “Romagnoli per la Juventus, Bernardeschi possibile contropartita” Niccolò Ceccarini su Tmw: "In attesa del rush finale di campionato, molte squadre stanno cercando di impostare il lavoro per l’estate. Juventus e Milan sono molto attive e ...

Ceccarini: "Romagnoli-Juve, Bernardeschi-Milan, Maksimovic-Inter. Arnautovic torna in A" Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sui possibili colpi di mercato ... Anche Kolarov è in uscita e per questo l’Inter è in pressing su Maksimovic, che a fine stagione lascerà Napoli. Pista decisamente ...

