Benevento-Udinese, i convocati di Gotti: c’è Llorente (Di sabato 24 aprile 2021) L’Udinese è pronto a far visita al Benevento in occasione del lunch match della trentatreesima giornata di Serie A 2020/2021. Sono ventidue i calciatori convocati dal tecnico Luca Gotti. C’è Fernando Llorente, in dubbio per un problema fisico. In caso di forfait, possibile chance per il giovane Braaf. Ecco l’elenco dei calciatori friulani disponibili. convocati: Musso; Gasparini; Scuffet; Samir; Ouwejan; Bonifazi; Molina; Nuytinck; Stryger Larsen; Becao; De Maio; Zeegelaar; Makengo; De Paul; Walace; Arslan; Micin; Pereyra; Okaka; Braaf; Llorente; Forestieri. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 24 aprile 2021) L’è pronto a far visita alin occasione del lunch match della trentatreesima giornata di Serie A 2020/2021. Sono ventidue i calciatoridal tecnico Luca. C’è Fernando, in dubbio per un problema fisico. In caso di forfait, possibile chance per il giovane Braaf. Ecco l’elenco dei calciatori friulani disponibili.: Musso; Gasparini; Scuffet; Samir; Ouwejan; Bonifazi; Molina; Nuytinck; Stryger Larsen; Becao; De Maio; Zeegelaar; Makengo; De Paul; Walace; Arslan; Micin; Pereyra; Okaka; Braaf;; Forestieri. SportFace.

