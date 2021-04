Amici 20, Beautiful e dateci Giulia Stabile: “Mi si spezza il cuore” – FOTO (Di domenica 25 aprile 2021) Amici 20 ha dato un giudizio inequivocabile: Giulia Stabile si sta imponendo, ormai a furor di popolo, come una delle assolute protagoniste di questa edizione. Anche questa sera ha stupito… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 25 aprile 2021)20 ha dato un giudizio inequivocabile:si sta imponendo, ormai a furor di popolo, come una delle assolute protagoniste di questa edizione. Anche questa sera ha stupito… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Advertising

crissxhappiness : RT @bebexberry: beautiful ad amici, ma il mio pezzetto di cuore resta solo ed esclusivamente in questa scena.???? #Amici20 #Glee https://t.co… - galassia__ : RT @bebexberry: beautiful ad amici, ma il mio pezzetto di cuore resta solo ed esclusivamente in questa scena.???? #Amici20 #Glee https://t.co… - StraTalk87 : Giulia strabravissima ma i ricordi correvano alla mia giovinezza quando il brano Beautiful imperversava… - GiuliaTinivelli : RT @bebexberry: beautiful ad amici, ma il mio pezzetto di cuore resta solo ed esclusivamente in questa scena.???? #Amici20 #Glee https://t.co… - lapabrica : RT @bebexberry: beautiful ad amici, ma il mio pezzetto di cuore resta solo ed esclusivamente in questa scena.???? #Amici20 #Glee https://t.co… -