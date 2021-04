Volley | Bruninho torna a Modena! Il palleggiatore riabbraccia i Canarini | triennale per vincere

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 aprile 2021) Bruno de Rezendea giocare a Modena. Il ribattezzato, uno dei palleggiatori più forti al mondo, hato i, che aveva lasciato tre anni fa per sposare prima la causa di Civitanova (2018-2020) e poire in Patria per indossare la maglia del Funvic. Il brasiliano ha accettato la corte della Presidente Catia Pedrini e vestirà i colori gialloblù come era già successo nel 2011, nel 2014-2016 e nel 2017-2018. Il 34enne, Campione Olimpico a Rio 2016 e Campione del Mondo 2010, cercherà di conquistare il terzo scudetto della carriera dopo quello del 2016 proprio con Modena e quello del 2019 con la Lube, quando vinse anche la Champions League. Il pallavolista ha firmato un contratto, dunque resterà in terra emiliana fino alle Olimpiadi di Parigi ...