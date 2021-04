Advertising

CorriereCitta : Vale un miliardo la riapertura dei ristoranti - TommyBrain : REGIMI GLEBALISTI, REGIMI SANITARI, RITORNO ALLA PLUTOCRAZIA, DA 1 VALE 1 A 1 VALE 1 MILIARDO. ATTRAVERSO LA MANIPO… - IacobellisT : REGIMI GLEBALISTI, REGIMI SANITARI, RITORNO ALLA PLUTOCRAZIA, DA 1 VALE 1 A 1 VALE 1 MILIARDO. ATTRAVERSO LA MANIPO… - TommyBrain : REGIMI GLEBALISTI, REGIMI SANITARI, RITORNO ALLA PLUTOCRAZIA, DA 1 VALE 1 A 1 VALE 1 MILIARDO. ATTRAVERSO LA MANIPO… - IacobellisT : REGIMI GLEBALISTI, REGIMI SANITARI, RITORNO ALLA PLUTOCRAZIA, DA 1 VALE 1 A 1 VALE 1 MILIARDO. ATTRAVERSO LA MANIPO… -

Ultime Notizie dalla rete : Vale miliardo

Agenzia ANSA

Lo chiedono Coldiretti Vercelli " Biella e Novara - Vco: La riapertura di bar, ristoranti e agriturismi per il servizio al tavolo all'aperto, infatti,quasi undi euro in fatturato: è ...La ripartenza del servizio al tavolo all'aperto per la ristorazionequasi undi euro in fatturato dal 26 aprile fino al primo giugno quando sarà prevista anche la possibilità di ...L'Eco del Sud - Messina Sera - Reg. Tribunale di Roma n.53/2016 del 5/04/2016 - Direttore Responsabile Rosalba Garofalo. L'Eco del Sud è una testata associata all'Unione Stampa Periodica Italiana.L’India è considerata la farmacia del mondo: ospita oltre 3000 aziende farmaceutiche, oltre 10 mila impianti produttivi e, si stima, che il suo valore raggiungerà i ... per una popolazione che supera ...