Urla “Allah Akbar” e accoltella la poliziotta alla gola | in Francia torna l’incubo attentati

Colpita più volte alla gola da un tunisino, di 36 anni che le si è scagliato contro Urlando «Allah Akbar». È morta così a Rambouillet, a una sessantina di chilometri a sudovest di Parigi, una poliziotta di 49 anni. L'aggressore, entrato irregolarmente in Francia nel 2009 e regolarizzato nel 2019, è rimasto ferito a morte dai colleghi della donna, che hanno sparato per fermarlo. Le autorità parlano di «tragico attentato» L'omicidio, come riportato dalla stampa francese, è avvenuto oggi intorno alle 14.30 nei pressi del commissariato, mentre la poliziotta, funzionario amministrativo, stava rientrando dopo la pausa pranzo. Sul posto si stanno recando il primo ministro francese Jean Castex ...

