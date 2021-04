Uomini e Donne, anticipazioni 23 aprile: caos nello studio per Samantha Curcio, scelta a rischio (Di venerdì 23 aprile 2021) anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di venerdì 23 aprile 2021. Come di consueto, il dating show condotto da Maria De Filippi andrà in onda su Canale 5 alle 14:45. La nuova versione vede in contemporanea le vicende del Trono Classico e del Trono Over. Ma vediamo cosa accadrà nella puntata che verrà trasmessa oggi pomeriggio. Uomini e Donne, cosa è … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 23 aprile 2021)della puntata didi venerdì 232021. Come di consueto, il dating show condotto da Maria De Filippi andrà in onda su Canale 5 alle 14:45. La nuova versione vede in contemporanea le vicende del Trono Classico e del Trono Over. Ma vediamo cosa accadrà nella puntata che verrà trasmessa oggi pomeriggio., cosa è … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

