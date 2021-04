Romulus 2 casting comparse. Come partecipare ai provini della seconda stagione (Di venerdì 23 aprile 2021) Romulus 2 casting e provini della seconda stagione Dopo ... Leggi su spettacoloitaliano (Di venerdì 23 aprile 2021)Dopo ...

Advertising

ItalyAsiaModels : Casting per la seconda stagione della serie TV di Sky: Romulus – Lazio - casting_provini : Casting maggiorenni e minorenni ambosessi per la seconda stagione della serie TV di Sky: Romulus – Lazio - CastingNewsPro : Romulus 2: Casting per comparse e figurazioni speciali dai 6 agli 80 anni #serietv #skyoriginal #casting #provini… - ImoviezMagazine : ROMULUS SECONDA STAGIONE, APERTO IL CASTING PER VARIE FIGURE CASTING - OptiMagazine : Al via a Maggio le riprese di Romulus 2 a #Roma con una produzione che ambisce ad essere a zero emissioni: #Sky ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Romulus casting Romulus 2: partecipa ai casting della serie Romulus " sono in corso i casting per partecipare alla seconda stagione della serie Sky Original creata, diretta e prodotta dal regista italiano Matteo Rovere . Continua a leggere per scoprire come ...

Al via a maggio le riprese di Romulus 2 a Roma con produzione sostenibile: casting per comparse Una scelta non casuale quella dell'annuncio di Romulus 2 in questa data, visto che Sky si prefigge di rendere la serie la più sostenibile tra le produzioni italiane targate Sky Original , come parte ...

Come partecipare ai casting della seconda stagione di Romulus Team World Romulus 2 casting comparse. Come partecipare ai provini della seconda stagione La produzione sta cercando comparse per i casting di Romulus 2. Per inviare la propria candidatura sarà necessario allegare: contatto telefonico, 2 foto aggiornate ad oggi, primo piano e figura intera ...

Romulus 2: partecipa ai casting della serie Ti piacerebbe partecipare alla seconda stagione di Romulus? Scopri qui come prendere parte ai casting della serie Sky Original.

" sono in corso iper partecipare alla seconda stagione della serie Sky Original creata, diretta e prodotta dal regista italiano Matteo Rovere . Continua a leggere per scoprire come ...Una scelta non casuale quella dell'annuncio di2 in questa data, visto che Sky si prefigge di rendere la serie la più sostenibile tra le produzioni italiane targate Sky Original , come parte ...La produzione sta cercando comparse per i casting di Romulus 2. Per inviare la propria candidatura sarà necessario allegare: contatto telefonico, 2 foto aggiornate ad oggi, primo piano e figura intera ...Ti piacerebbe partecipare alla seconda stagione di Romulus? Scopri qui come prendere parte ai casting della serie Sky Original.