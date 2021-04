Recovery | bozza Pnnr e sanità | cosa è previsto

Leggi su italiasera

(Di venerdì 23 aprile 2021) Ilplan punta a rinnovare laitaliana. Saranno investiti nella ‘Missione 6 – Salute’ del piano 15,63 miliardi di euro così suddivisi: 7 mld per reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale e 9,63 mln per innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale. E’ quanto emerge nell’ultimadi Pnrr del Governo. Ai fondi del Pnrr vanno aggiunti 1,71 mld dal React Eu e 2,39 dal Fondo complementare, che porteranno le risorse per laa 19,72 mld, come evidenziato ieri dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Gli obiettivi del Governo puntano “a potenziare e riorientare il Servizio sanitario nazionale (Ssn) per migliorarne l’efficacia nel rispondere ai bisogni di cura dei cittadini, anche alla luce delle criticità emerse nel corso ...