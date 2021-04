Puglia, sindaco dorme in municipio per protesta: “Nel Recovery Plan pochi fondi per il Sud” (Di venerdì 23 aprile 2021) Davide Carlucci, sindaco di Acquaviva, in provincia di Bari, ha deciso di dormire in municipio per protestare contro la quota assegnata al Sud nel Recovery Plan varato dal Governo, quota a suo giudizio troppo bassa. Carlucci ha comunicato la sua iniziativa con un post su Facebook pubblicato nella notte fra mercoledì 21 e giovedì 22 aprile. Stando alle bozze circolate negli ultimi giorni, il Recovery Plan prevede di destinare al Sud circa il 40% dei finanziamenti in arrivo dalla Commissione europea. Anche la ministra del Sud Mara Carfagna ha confermato la quota. Il sindaco Carlucci, da parte sua, fa notare che “se si fosse rispettato l’algoritmo utilizzato dall’Unione Europea, quel calcolo, lo ha dichiarato il ministro Mara Carfagna, avrebbe premiato il ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 aprile 2021) Davide Carlucci,di Acquaviva, in provincia di Bari, ha deciso di dormire inperre contro la quota assegnata al Sud nelvarato dal Governo, quota a suo giudizio troppo bassa. Carlucci ha comunicato la sua iniziativa con un post su Facebook pubblicato nella notte fra mercoledì 21 e giovedì 22 aprile. Stando alle bozze circolate negli ultimi giorni, ilprevede di destinare al Sud circa il 40% dei finanziamenti in arrivo dalla Commissione europea. Anche la ministra del Sud Mara Carfagna ha confermato la quota. IlCarlucci, da parte sua, fa notare che “se si fosse rispettato l’algoritmo utilizzato dall’Unione Europea, quel calcolo, lo ha dichiarato il ministro Mara Carfagna, avrebbe premiato il ...

