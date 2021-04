Piano di ripresa: giustizia, la madre di tutte le riforme (Di venerdì 23 aprile 2021) Lo schema di Piano nazionale di ripresa e resilienza approdato in Consiglio dei ministri per essere inviato alla Camere (clicca qui) sintetizza le sei missioni prescritte dall’Europa – digitalizzazione, transizione ecologica, infrastrutture sostenibili, istruzione e ricerca, inclusione e coesione, salute – e indica i relativi importi in ragione degli obiettivi che il governo annuncia di voler raggiungere. Poi passa a elencare le riforme cosiddette strutturali per la pubblica amministrazione dedicando una scheda anche alla giustizia di cui si evidenzia la “bassa efficienza”. Un male, si legge, dovuto a due cause concomitanti: l’eccessiva durata dei processi e il forte peso degli arretrati. Quindi si individuano i rimedi: assunzioni mirate e temporanee per eliminare il carico dei casi pendenti, maggiore ricorso a ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 23 aprile 2021) Lo schema dinazionale die resilienza approdato in Consiglio dei ministri per essere inviato alla Camere (clicca qui) sintetizza le sei missioni prescritte dall’Europa – digitalizzazione, transizione ecologica, infrastrutture sostenibili, istruzione e ricerca, inclusione e coesione, salute – e indica i relativi importi in ragione degli obiettivi che il governo annuncia di voler raggiungere. Poi passa a elencare lecosiddette strutturali per la pubblica amministrazione dedicando una scheda anche alladi cui si evidenzia la “bassa efficienza”. Un male, si legge, dovuto a due cause concomitanti: l’eccessiva durata dei processi e il forte peso degli arretrati. Quindi si individuano i rimedi: assunzioni mirate e temporanee per eliminare il carico dei casi pendenti, maggiore ricorso a ...

