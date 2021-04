Parlamento Gran Bretagna riconosce il genocidio degli uiguri (Di venerdì 23 aprile 2021) Il Parlamento della Gran Bretagna ha approvato una mozione, promossa senza l’approvazione del governo di Boris Johnson, che riconosce come “un genocidio” la repressione delle autorità di Pechino contro la minoranza musulmana degli uiguri nello Xinjiang. La mozione non impegna l’esecutivo, secondo il quale un eventuale verdetto del genere spetta prima a una corte internazionale. Leggi su periodicodaily (Di venerdì 23 aprile 2021) Ildellaha approvato una mozione, promossa senza l’approvazione del governo di Boris Johnson, checome “un” la repressione delle autorità di Pechino contro la minoranza musulmananello Xinjiang. La mozione non impegna l’esecutivo, secondo il quale un eventuale verdetto del genere spetta prima a una corte internazionale.

