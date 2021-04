Mr Wrong – Lezioni d’Amore: Can Yaman e Ozge Gurel nella nuova serie di Canale 5 (Di venerdì 23 aprile 2021) Sta per approdare su Canale 5 una nuova storia d’Amore, che avrà ancora una volta il divo Can Yaman al centro della scena. Nelle prossime settimane prenderà infatti il via sulla rete ammiraglia Mediaset Mr Wrong – Lezioni d’Amore, soap turca dove l’affascinante attore tornerà a recitare al fianco di Ozge Gurel, già sua partner – nel ruolo di Nazli – in Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore. Leggi anche: La compagnia del cigno 2, anticipazioni terza puntata di domenica 25 aprile Mr Wrong – Lezioni d’Amore: trama e anticipazioni La storia di Bay Yanlis, il titolo originale della produzione, ruoterà attorno alla giovane e bella Ezgi (Ozge ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 23 aprile 2021) Sta per approdare su5 unastoria, che avrà ancora una volta il divo Canal centro della scena. Nelle prossime settimane prenderà infatti il via sulla rete ammiraglia Mediaset Mr, soap turca dove l’affascinante attore tornerà a recitare al fianco di, già sua partner – nel ruolo di Nazli – in Bitter Sweet – Ingredienti. Leggi anche: La compagnia del cigno 2, anticipazioni terza puntata di domenica 25 aprile Mr: trama e anticipazioni La storia di Bay Yanlis, il titolo originale della produzione, ruoterà attorno alla giovane e bella Ezgi (...

