Mitologie dal mondo – Offri il tuo tributo!

(Di venerdì 23 aprile 2021)dal(Mythologien in der Welt)) è un gioco che vi porterà a tu per tu con le principali divinità provenienti dai principali phanteon: Antica Grecia, Nord-Europa, Egitto, Mesopotamia e India sono le culture di riferimento, ognuna rappresentata da 10 entità, per un totale di ben 50 divinità che si sono messe a disposizione dell’umanità. Ovviamente non si fa nulla per niente, infatti gli déi esigeranno i loro tributi!dalè stato ideato da Osami Okano e illustrato da Aiko Morita ed edito da Studium Mundi. E’ giocabile dalle 2 alle 5 persone ed è adatto ad un pubblico dagli 8 anni in su. Un partita in media dura circa 15 minuti. Il gioco è ordinabile su Amazon o tramite questo link: https://www.mundigames.de/en-mythologieninderwelt . Contenuto della scatola: 50 carte Mito 35 tessere ...