Meteo Roma con parecchi di CALDO stile GIUGNO

(Di venerdì 23 aprile 2021) Ilsuesordirà con un bel fine settimana soleggiato e, tipicamente primaverile. L’ideale 25 aprile. Niente temporali, temperature mitissime. Ma lunedì è atteso un aumento della nuvolosità, ed in settimana, i fronti nuvolosi che giungeranno da occidente, per altro associati a masse d’aria calda, potrebbe dar luogo a qualche temporale o piovasco. Ma la temperatura rimarrà elevata. Sabato 24: quasi sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 9°C a 23°C. Pressione atmosferica media: 1020 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest/Nord-Ovest 6 Km/h, raffiche massime 33 Km/h. Zero Termico: circa 2600 metri. Domenica 25: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 8°C a 22°C. Pressione atmosferica media: 1019 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud-Ovest 5 Km/h, raffiche massime 31 Km/h. Zero Termico: circa 3100 ...