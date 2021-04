Malika Ayane è mamma di Mia | ecco chi è la figlia

(Di venerdì 23 aprile 2021)è una cantante amatissima del mondo della musica italiana. La sua musica riesce sempre ad incantare tutti, sopratutto per la sua particolarità e quel timbro che tanto apprezzano gli italiani. Dietro tutto questo, però, c’è anche una vita privata molto bella che gira intorno a sua: Mia.è una cantante davvero molto riservata, ma sono comunque uscite fuori delle informazioni su sua. La ragazza si chiama Mia ed è nata il 25 agosto del 2005. La storia dicon il suo ex compagno, nonché padre di sua, è comune a molte donne, ma denota una certa caparbietà in chi la vive. Infatti, sappiamo che la piccola Mia è nata dalla relazione della cantante con un uomo con il quale ha convissuto per diverso tempo. ...

Advertising

CorriereCitta : Malika Ayane: chi è, età, carriera, canzoni, Instagram, figli, fidanzato, ex marito - dansedanslanuit : RT @M0rd1cch10: #felicissimasera stasera la seconda (di 3) puntata. Ospiti di stasera: - Claudio Baglioni - Gianni Celeste - Alessio - Fr… - M0rd1cch10 : #felicissimasera stasera la seconda (di 3) puntata. Ospiti di stasera: - Claudio Baglioni - Gianni Celeste - Ales… -

Ultime Notizie dalla rete : Malika Ayane

E' Claudio Fratini ad aver posto al fianco didopo la fine del matrimonio con il regista Federico Brugia datato 2016. La cantante questa sera sarà sul palco di Pio e Amedeo per cantare e prendere parte alla festa nazional popolare ...E ancora: l'astronauta Umberto Guidoni,e Aleandro Baldi. Tornerà, poi, la voce di Emigratis ovvero Francesco Pannofino. Infine, attesa per l'arrivo di Francesco Totti che, insieme alla ...Malika Ayane ospite a Felicissima sera: la cantautrice si lascerà coinvolgere in alcuni sketch preparati per lei da Pio e Amedeo. S’intitola Malifesto il nuovo album di Malika Ayane, cantautrice e ...E’ Claudio Fratini ad aver posto al fianco di Malika Ayane dopo la fine del matrimonio con il regista Federico Brugia datato 2016. La cantante questa sera sarà sul palco di Pio e Amedeo per cantare e ...