Lo sapevi? Leggere aiuta a combattere lo stress

Ultime Notizie dalla rete : sapevi Leggere Lo sapevi? Leggere aiuta a combattere lo stress Uno studio ha rilevato che leggere per una decina di minuti al giorno abbassa i livelli di stress fino al 60% : immergersi in un libro, infatti, distrae la mente dalle preoccupazioni quotidiane, ci ...

Lo sapevi? Leggere aiuta a combattere lo stress

